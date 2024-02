Roma | sorprese con 55 chili di droga in casa | arrestate due giovani pusher

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Duesono finite in manette perché in possesso di 55di. Sono stati gli agenti di Polizia del VIII Distretto Tor Carbone a fermare una 24enne e una 26enne perché indiziate di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Poliziadue– (ilcorrieredellacitta.com)Un sospetto, una intuizione ha spinto gli agenti a un blitz in un’abitazione di via Andreotti, nella zona del Trullo, e all’interno hanno trovato l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il blitz della Polizia nell’appartamento Una volta entrati nell’appartamento gli investigatori si sono trovati di fronte alle due, una delle due residenti in quell’appartamento, mentre l’altra non ha saputo giustificare la sua presenza agli ...