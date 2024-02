Roma Huijsen | solo un altro giovane difensore ha segnato quanto lui

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024), con il gol al Frosinoneha realizzato il suo secondo gol stagionale:unci è riuscito Deanha sbloccato Frosinone-con un gran gol, al termine di una sua azione personale e infilando da fuori area con una gran botta, esultando poi alla CR7 e zittendo i tifosi ciociari (rimediando anche un giallo). 2005 – Dean #è uno dei soli due difensori, con Leny Yoro del Lilla, nati a partire dal 2005 con almeno due reti realizzate nei maggiori cinque campionati europei 2023/24. Promessa.#Frosinone— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2024 é il secondo gol per ilolandese classe 2005 in prestito dalla Juve. Come riportato da ...