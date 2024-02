Roma | Huijsen gol con esultanza alla Ronaldo e poi zittisce i tifosi del Frosinone

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un gol straordinario, dentro e fuori in dribbling e poi tiro a giro all'incrocio, praticamente un gol da attaccante e non da difensore quale...

Stasera il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Frosinone e Roma : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Frosinone e ... (calcionews24)

Dean Huijsen ha strabiliato i tifosi della Roma con un missile da fuori a corredo di una bella azione personale in casa del Frosinone: altra... ()

Dopo il lunch match e le gare elle 15, alle 18 va in scena il primo posticipo della 25esima giornata di Serie A: allo stadio Stirpe di Frosinone... (calciomercato)

Dean Huijsen (Amsterdam, 15 aprile 2005) è un calciatore olandese, difensore della Roma, in prestito dalla Juventus, e della nazionale Under-19 olandese.

Sport Mediaset

Corriere dello Sport

Frosinone-Roma, Huijsen segna e zittisce il pubblico: ammonito per esultanza polemica. Cosa è successo: Frosinone-Roma è stata sbloccata da Dean Huijsen che, dopo aver conquistato palla a centrocampo, si è gettato in una progressione palla al piede culminata nella rete del 38'. Doppio dribbling, tiro ...

Huijsen accende Frosinone-Roma: gol, esultanza alla Ronaldo e poi zittisce i fischi: Scintille in campo allo Stirpe dopo il gol del giovane difensore che si "vendica" dei fischi del pubblico di casa nei suoi confronti. La panchina e i giocatori del Frosinone non gradiscono e si accend ...

Bufera Huijsen in Frosinone-Roma: super gol e zittisce i tifosi: Il difensore, bombardato di fischi dal primo minuto, sbaglia in fase difensiva, ma porta in vantaggio i giallorossi con un gol da cineteca. E Di Francesco si infuria ...