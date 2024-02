Roma | furti e scippi in metro | stretta dei Carabinieri contro i borseggiatori

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024- Idel Gruppo dihanno intensificato illi nelle aree prevalentemente affollate dai turisti e cittadinini, in modo particolare a bordo dei mezzi pubblici, che hanno consentito, d’intesa con la Procura della Repubblica di, di arrestare ben 17 persone per la maggior parte straniere, gravemente indiziate del reato di furto o tentato furto, in alcuni casi anche in concorso. La maggior parte degli arresti eseguiti daisono avvenuti all’interno dellepolitane sia della linea “A” che “B”, ma anche ai danni di clienti intenti a consumare pasti o aperitivi seduti ai tavolini di bar o ristoranti. E proprio sulla banchina dellapolitana Termini, i ...

Le spoliazioni napoleoniche, note impropriamente anche come furti napoleonici, furono una serie di sottrazioni di beni, in particolare opere d'arte e in genere di opere preziose, attuate dall'esercito francese o da funzionari napoleonici in Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, ed Europa centrale durante l'età napoleonica. Le spoliazioni vennero costantemente perpetrate nell'arco di venti anni, dal 1797 fino al Congresso di Vienna nel 1815. Secondo lo storico Paul Wescher, le spoliazioni napoleoniche rappresentarono "il più grande spostamento di opere d'arte della storia", che provocò anche diversi danni in quanto "è difficile stabilire con esattezza quante opere d'arte di valore unico andarono distrutte o disperse in quei giorni".

