(Di domenica 18 febbraio 2024) Laha vinto per 3-0 in casa del Frosinone giocando una partita dai due volti. Nel primo tempo gialloin grande difficoltà ma...

Si è ritenuta necessaria una strigliata da parte di Inzaghi per ottenere il trionfo in Roma-Inter di ieri. Da Tuttosport arrivano alcune ... (inter-news)

Roma, furia De Rossi negli spogliatoi: ecco cosa è successo Calciomercato.com

De Rossi, la furia negli spogliatoi. Per una giusta causa: Per risvegliare alcuni singoli, per escluderne altri, per motivare quelli che dovevano entrare. Urla che, allo Stirpe, hanno fatto parecchio rumore.

La Roma cala il tris a Frosinone e resta aggrappata al treno Champions: La sblocca un gol di Huijsen, poi Azmoun e Paredes su rigore chiudono i conti. Di Francesco scivola nella zona calda della classifica ...

Frosinone-Roma, Kaio Jorge spreca una tripla occasione: Di Francesco lancia una bottiglietta: Kaio Jorge cestina tre tiri in fila in area, sbattendo su Svilar e sbagliando l'ultimo scatenando la rabbia incontrollata del mister ...