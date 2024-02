Roma De Rossi | «Male il 1° tempo; Lukaku? Non è una bocciatura»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le parole di Daniele De, tecnico della, dopo la vittoria ottenuta dai giallocontro il Frosinone Daniele Deha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Frosinone. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Siamo qui per i risultati, ma il primoè stato brutto. Huijsen era nervoso e tenerlo in campo essendo ammonito era un rischio troppo grande. Non abbiamo mai sofferto così da quando sono qui, bravi loro, hanno un allenatore forte che fa giocare bene le sue squadre ma non possiamo farci mettere sotto così. Per questo ero nervoso». HUIJSEN – «Non ho capito ancora cosa ha fatto per prendere l’ammonizione, è un peccato ma secondo me non è niente di grave. Ha l’età di mia figlia, imparerà. Non posso fare la morale, quello che posso ...