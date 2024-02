Roma Baldanzi | «Siamo partiti male | tre punti decisivi»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le parole di Tommaso, fantasista della, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Frosinone Tommasoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dellacontro il Frosinone. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Tremolto importanti, sono contento per la squadra, ci servivano per restare in corsa. Non abbiamo approcciato bene la gara, loro sonoforte ma alla fine sono arrivati i tre». COSA GLI HA DETTO DE ROSSI ALL’INTERVALLO – «Il mister ci ha motivato dicendoci che potevamo fare meglio, ci ha caricato bene durante l’intervallo». HUIJSEN – «Huijsen ha fatto un gol bellissimo, sono felice per lui perché è un bravo ragazzo». SE É SODDISFATTO DELLA SUA PARTITA – «Io lavoro sempre al massimo per ...

Tommaso Baldanzi (Poggibonsi, 23 marzo 2003) è un calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Roma e della nazionale Under-21 italiana.

