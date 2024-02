Rogo danneggia veicoli in sosta Escluso il dolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Maxi incendio, all’una e cinquanta della notte tra venerdì e ieri, a Caselle Lurani. Il fuoco, minaccioso, ha presto lambito quattroparcheggiati negli stalli pubblici di via Ottolo, al di là di un marciapiede e quindi a un solo metro dalla strada. Alcuni passanti hanno dato l’allarme ma, per fortuna, negli abitacoli, non c’erano persone e nessuno è rimasto ferito. La combustione ha coinvolto un camper e tre furgoni che erano parcheggiati vicini e di proprietà di diversi residenti. Si è alzata una fitta nuvola di fumo nero, il cui odore si percepiva a chilometri di distanza. Per domare il, evitando coinvolgesse altri mezzi, si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, più i colleghi volontari del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano. Sono stati necessari tre mezzi per spegnere la lingua rossa, ...