Daniela Rocca (Acireale, 12 settembre 1937 – Milo, 28 maggio 1995) è stata un'attrice cinematografica italiana.

Rocca, il cerchio magico e gli affari degli Angelucci: mappa della sanità nel Lazio, nomi e nomine di un mondo che vale 12 miliardi: ...nome è Francesco Rocca , il governatore che si è dato pieni poteri in un settore che nel Lazio drena il 70% del bilancio regionale, 12 miliardi su 18. Condividendo le scelte solo con il suo cerchio ...

I Ricchi e Poveri a Sanremo 2024: "Non bisogna sempre prendere la nota più alta per essere bravi": ... chiudendo così un cerchio che raccontano così: "Avevamo un contratto nel 1967. Ci aveva portato il ...di Roberta Mercuri Tutti i look (e i nostri voti) della prima serata di Sanremo di Federico Rocca

CALCIO - Doppio brindisi per le squadre giovanili della JSL nei campionati regionali U15 e 17: "Si è completato un cerchio, che ci ha portati, in seguito ad un avvio di stagione in salita, a ... Under 15: Real Gescal - Giovanile Rocca 3 - 2; Torregrotta - Invictus Fc 7 - 1; Messina - Folgore ...