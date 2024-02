Rispondono alle terapie Ma servono altre operazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) I tre operai rimasti feriti nel crollo del cantiere di via Mariti a Firenze e che sono ricoverati al Trauma Center dell’ospedale di Careggi "positivamente". Lo rende noto l’Azienda ospedaliero universitaria specificando che "il paziente operato per trauma cranico è in condizioni stabili e in terapia intensiva post-chirurgica". Per quanto riguarda invece il secondo paziente, sarà operato presto alla colonna vertebrale ed è in terapia intensiva". Sarà sciolta lo prognosi a breve per il terzo paziente, quello in condizioni migliori che si trova in terapia per trauma toracico. I traumi riportati sono tutti legati allo schiacciamento ed alla caduta. Fortunatamente i tre, al momento dell’incidente si trovavano nella parte più alta ed esterne dei solai crollati e questo li ha aiutati ad uscire vivi dall’incidente. Il ...