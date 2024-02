Risoluzione su Gaza | Usa non voteranno proposta Algeria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Gli Stati Uniti non sostengono l'azione su questo progetto di. Se dovesse essere messa ai voti così come è redatta, non sarà adottata". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, in merito alladialgerina sulla situazione in Medio Oriente. "Per mesi gli Stati Uniti hanno lavorato instancabilmente - si legge nella dichiarazione - verso un obiettivo a cui tutti noi dovremmo aspirare: unasostenibile del conflitto diin modo che israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco e godere di pari misure di sicurezza, dignità e libertà. Nel tentativo di costruire verso quel futuro, gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, che porterebbe un periodo ...