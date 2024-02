Risoluzione Algeria | Usa minacciano veto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 7.00 "Gli Stati Uniti non sostengono l'azione su questo progetto di. Se dovesse essere messa ai voti così come è redatta, non sarà adottata". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'ambasciatrice Usa alle Nazioni unite, Linda Thomas-Greenfield,in merito alla proposta dialgerina sulla situazione in Medioriente, che chiede un "immediato cessate il fuoco umanitario" a Gaza, che sia rispettato da tutte le parti.