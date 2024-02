Riqualificazione del centro storico | semaforo verde della Giunta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Approvato dalla(nella foto il sindaco Emanuele Antonelli) il progetto esecutivo finalizzato allaneldelle vie Cavallotti e Bramante, che comprende il vicolo Borromeo (di accesso al parcheggio San Michele) e la via Carlo Porta. La spesa complessiva stimata per l’intervento di carattere urbanistico è di 864mila euro. Di questi 350mila euro sono finanziati dalla Regione Lombardia, nell’ambito del Bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”. Ladi via Cavallotti e di via Bramante ha lo scopo di migliorare la qualità degli spazi, a favore dei cittadini e delle attività commerciali che insistono nella zona. Aldell’intervento c’è il sistema delle tre vie Bramante-Cavallotti-Porta che al termine dei lavori, ...