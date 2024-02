Riportiamo Draghi in campo

LEGO Mindstorms NXT è un kit robotico programmabile sia da computer sia manualmente, messo in commercio dalla LEGO alla fine del luglio 2006. Rimpiazza il kit LEGO Mindstorms di prima generazione, che era chiamato Robotics Invention System. Il kit base è composto da due versioni: The Retail Version e The Education Base Set. Questi possono essere utilizzati per competere nelle gare FIRST Lego League. Viene utilizzato soprattutto con il linguaggio di programmazione NXT-G, ma esiste una gran varietà di altri linguaggi come: NXC, NBC, RobotC, e BricxCC. Una nuova versione del set, Mindstorms NXT 2.0 è stata annunciata nel gennaio 2009; questa vanta un sensore avanzato a colori e parecchie caratteristiche migliorate. Questo set è stato disponibile prima in Gran Bretagna e Germania nei negozi on-line Lego; successivamente (1º agosto 2009) ha iniziato a vendere negli USA ed è numerato 8547.

