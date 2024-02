Rino Formica | Borrelli puntava al Colle

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 9.00 "Giorgia Meloni è fortunata, vista lazione di errori dei suoi contendenti, in particolare quelli della sua area.E' furba,più furba che intelligente". Così, 97 anni, al Corsera. Salvini? "Non vorrei apparire razzista, ma sembra uomo del profondo nord-est". Conte? "E'il populismo che si fa governo".Schlein ? "E' il radicalismo che si fa moderazione" ma così "la sinistra non andrà al potere". Mani Pulite?al. "Un magistrato che in tv dà ordini al Parlamento agisce come un aspirante capo di Stato".