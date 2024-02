Riflettori accesi Un grande evento per celebrare i film di cinema e tv a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Idie tv sono tra i maggiori veicoli di pubblicità per un territorio. In particolar modo, se ilincontra il consenso del pubblico, il passaparola è garantito. Si è fatto molto parlare negli ultimi mesi dicome set per una nuova produzione. Ma se torniamo indietro con la memoria sono numerose le pellicole girate quantomeno acittà, scelta quale set naturale per tutto ilo solo per alcune scene. Per questo motivo alcune associazioni lucchesi sono già al lavoro per unper cercare di rendere omaggio appunto alle varie produzioni che nel corso dei decenni si sono alternate in Lucchesia. Nelle prossime settimane saranno svelati i dettagli dell’iniziativa che sarà naturalmente aperta al pubblico. E in un 2024 ...