Riapre il ristorante Da Bertino | i figli | “Tornano il bollito | la pasta fresca e la mitica zuppa inglese” Ecco quando

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bologna, 18 febbraio 2024 - Il 3 novembre scorso un incendio ha distrutto il notoDa, storica mecca per gli amanti della cucina bolognese in via Lame. Oggi idi- Stefano e Claudia - annunciano sui social la riapertura del locale. "Dal giorno dell’incendio - scrivono - ci siamo presi qualche momento per riflettere sul futuro delper poi riversare tutte le energie nel progetto di rinnovamento del locale". E come sarà il nuovo? "Tranquilli, non sarà un Da2.0, la sostanza rimane la stessa: piatti dalla tradizione bolognese e atmosfera da gestione familiare iniziata dal nostro papàe trasmessa a noi" assicurano i...