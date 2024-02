Revenge Bedtime Procrastination | così rinunciamo al sonno per il nostro tempo libero

(Di domenica 18 febbraio 2024) Siamo stanchi e non vediamo l’ora di metterci sotto le coperte per dormire e riposarci, ma quando siamo lì, nel momento esatto in cui dovremmo addormentarci, facciamo qualsiasi altra cosa. Guardiamo la serie tv del momento, mentendo a noi stessi sul fatto che quella sarà l’ultima puntata, ma puntualmentenon è. Leggiamo un libro che ci sta appassionando oppure scrolliamo infinitamente i nostri social network alla ricerca di chissà quale novità, scoop o ispirazione. Epassano le ore e noi siamo ancora con gli occhi aperti nelletto, pensando che dovremmo dormire perché l’orario in cui la sveglia squillerà si sta avvicinando inesorabilmente. A chi non è mai capitato? E quante volte abbiamo pensato che sia più forte di noi e che non riusciamo a farne a meno? Questo fenomeno, tornato in auge durante la pandemia da ...

La procrastinazione della buonanotte (o procrastinazione della buonanotte per vendetta) è un fenomeno psicologico che interessa alcuni soggetti i quali ritardano, più o meno consciamente, l'orario in cui andare a dormire. Le persone coinvolte possono sentirsi sopraffatte dalla routine quotidiana e lavorativa durante il giorno e prolungare la loro veglia notturna per cercare di ritrovare un senso di autonomia e controllo sulle proprie azioni. Questo senso di perdita di controllo può essere dovuto alla mancanza di tempo libero durante il giorno e alla necessità di dedicare del tempo a se stessi e alle attività di svago.

