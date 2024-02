Retrò | torna il fascino del passato Ma gli spazi per gli stand non bastano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sono attese circa 130 bancarelle oggi nell’edizione mensile diche si svolge in centro storico con una "capienza ridotta" a causa dei lavori che stanno interessando il loggiato Gildoni; tanto che una ventina di richieste sono rimaste inevase per problemi logistici. È la seconda edizione del 2024 di "", la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che si svolge ormai da 40 anni, ogni terza domenica del mese. Per la rassegna di febbraio in programma oggi in centro storico, sono pervenute al comando della Polizia Locale, 150 richieste da espositori, ambulanti ed antiquari da tutto il centro-Italia. Richieste superiori alle disponibilità di, 130, che sono stati assegnati, considerata la non fruibilità del loggiato Gildoni, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della cupola in vetro. La ...