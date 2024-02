Retegui fa spaventare il Genoa | malore sul volo di ritorno da Napoli | passa la notte in ospedale

(Di domenica 18 febbraio 2024) L'attaccante si è sentito male in aereo didalla trasferta contro il: la TAC ha dato esito negativo, dopo aver trascorso lain osservazione è stato dimesso in mattinata.

Il Genoa mostra i muscoli: trascinato da Gudmundsson vuole spaventare il Napoli: In attacco però a partire in vantaggio per un posto da titolare sono come di consueto Retegui e Gudmundsson. In due nonostante le assenze sommano 14 gol segnati, oltre agli assist, e devono tornare a ...

Repubblica Genova - Il Genoa mostra i muscoli trascinato da Gudmundsson vuole spaventare il Napoli: Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa è pronto ad affrontare domani il Napoli al 'Maradona', forte dei 14 gol segnati da Retegui e Gudmundsson. L'edizione genovese de La Repubblica sottolinea che nelle ultime due partite con Empoli e Atalanta, l'islandese ha avuto un leggero calo di forma: l'attaccante vuole sfoderare ...

Il Genoa mostra i muscoli: trascinato da Gudmundsson vuole spaventare il Napoli: In attacco però a partire in vantaggio per un posto da titolare sono come di consueto Retegui e Gudmundsson. In due nonostante le assenze sommano 14 gol segnati, oltre agli assist, e devono tornare a ...