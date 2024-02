RETE DI TESTA Gol dell’ex | Chornopyschuk condanna l’Aurora Seconda vittoria di fila e terzo posto per il Trodica

(Di domenica 18 febbraio 2024)1 AURORA TREIA 0: Battistelli, Ciccalè, Stortini; Monserrat, Berrettoni, Romagnoli (15’st Ciccarelli); Titone, Emiliozzi (25’st Moriconi), Pampano,(30’st De Martino), Panichelli (16’st Catinari). All. Buratti. AURORA TREIA: Frascarelli, Marchetti (19’st Vicomandi), Cervigni; Petruzzelli (37’st Fratini), Armellini,caro (29’st Capponi); Massimi, Ghannaoui (43’st Prenna), Andreucci, Pucci, Ferreyra All. Moretti. Arbitro: Falgiani di Ascoli.: 25’. Note: ammoniti Ghannaoui, Emiliozzi, Panichelli, Cervigni; recupero 0’ e 4’. La, puntuale legge non scritta nel calcio,a Villa San Filippo e rilancia le quotazioni del ...

Salvini chiede di fare un passo in più per gli agricoltori, ma “bisognerebbe chiederlo a Giorgetti. Qui il problema è semplicemente aiutare chi ha ... (secoloditalia)

Salvini chiede di fare un passo in più per gli agricoltori, ma “bisognerebbe chiederlo a Giorgetti. Qui il problema è semplicemente aiutare chi ha ... (secoloditalia)

Enrico Testa, detto Chicco (Bergamo, 5 gennaio 1952) è un dirigente d'azienda ed ex politico italiano.

Italia senza mare: ... più snodi strategici dei cavi sottomarini della Rete, gasdotti e oleodotti. Tutto cominciò nel ... Salvo scoprire di non avere testa né muscoli per sfruttare tanta rendita, da incrociare con quella ...

Atalanta show, ne fa tre al Sassuolo. La Dea si riprende il 4° posto: ... spara un mancino splendido che gonfia la rete di Szczesny realizzando la terza rete stagionale ... Nella ripresa pronti via e Magnani, di testa, scheggia la traversa. La partita decolla. Noslin ...

Cimiano show: Rizzo, Trevisan, Caputi e Prestipino inarrestabili: ... il primo mette in mezzo per il secondo che di testa non trova la via del gol. Altra occasione, ... dopo aver aperto il terzo tempo, ha prima messo a segno la seconda rete del tempo e, poco dopo, la ...