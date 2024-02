Record assoluto per un italiano | Sinner vince il torneo di Rotterdam

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikcontinua are. L'altoatesino, 22enne, ha fatto suo oggi l'«ABN Amro Open»,Atp 500 andato in scena sul duro indoor delAhoy, con un montepremi complessivo pari a 2.290.720 euro. Grazie a questa affermazione, la dodicesima in carriera nel circuito maggiore (la seconda del 2024), l'azzurro sarà da domani numero 3 del mondo. Èper un: staccato Adriano Panatta, giunto al massimo al quarto gradino del ranking mondiale, occupato fino a oggi da. Il tennista nato a San Candido, numero 1 del seeding, nella finale delolandese ha battuto l'australiano Alex De Minaur, 11 del ranking Atp e quinta forza del tabellone, col punteggio di 7-5 6-4. Non c'è il sei senza ...

In questa pagina sono riportate le statistiche e i record realizzati da Roger Federer durante la carriera tennistica.

Affitti immobili: Basilicata, Puglia e Lombardia le regioni che spendono meno: La Sicilia è la Regione italiana che, in valore assoluto, detiene il record per la spesa per locazioni di immobili: 32.120.653,80 euro nel 2022. Cifra che le fa meritare la C, il rating peggiore (...

Sensazionale Yeman Crippa: a Siviglia, alla sua seconda maratona in carriera, 'abbatte' di oltre un minuto il record italiano, correndo in 2 ore 6 minuti e 6 secondi: Yeman Crippa è un fenomeno assoluto! A Siviglia, alla sua seconda maratona della carriera, l'atleta trentino, che fa parte della "scuderia" del manager Gianni Demadonna, stabilisce il nuovo record ...

Quote Nba All - Star Game 2024: favorito l'Ovest di LeBron James: L'MVP DELL'ALL - STAR GAME 2024 L'anno scorso una prestazione da 55 punti (record assoluto) e 10 rimbalzi di Tatum gli valse il premio di Mvp della gara senza troppe discussioni. Eppure, non è il ...