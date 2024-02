(Di domenica 18 febbraio 2024) Il re britannicoIII ha partecipatoa unanella sua residenza di campagna di Sandringham mentre continua a ricevere cure per unnon specificato. Il monarca 75enne ha salutato alcune persone e curiosi prima di essere accolto dal sacerdote Paul Williams. Il 5 febbraio il re ha annunciato che gli era stato diagnosticato une poco dopo ha lasciato Buckingham Palace a Londra per sottoporsi alle cure a Sandringham.si è preso una pausa indefinita dai doveri pubblici reali, ma continua a svolgere compiti amministrativi a porte chiuse. La sua diagnosi è arrivata a 17 mesi dall'inizio del suo regno, dopo la morte della madre 96enne, la regina Elisabetta II, avvenuta l'8 settembre del 2022.

Carlo V d'Asburgo (Gand, 24 febbraio 1500 – Cuacos de Yuste, 21 settembre 1558) è stato imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e arciduca d'Austria dal 1519, re di Spagna (Castiglia e Aragona) dal 1516, e principe sovrano dei Paesi Bassi come duca di Borgogna dal 1506.

Re Carlo oggi a funzione religiosa, prosegue la cura del cancro: Il re britannico Carlo III ha partecipato oggi a una funzione religiosa nella sua residenza di campagna di Sandringham mentre continua a ricevere cure per un cancro non specificato.

Fiaccolata per Navalny, la Lega in imbarazzo finisce sotto accusa: "Salvini rideva di lui": ... Carlo Calenda : si è pronunciato subito il Pd ("noi ci siamo per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da ...

Il principe Harry pensa al ritorno: "Disposto a ricoprire un ruolo reale mentre il Re è malato": ... sono oggi ai ferri corti. Tra loro non c'è stato nessun incontro durante la breve permanenza del Duca di Sussex a Londra all'indomani della diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo. Non va ...