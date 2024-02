Re Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | la mossa di Harry

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 febbraio 2024) Resta attendendo alle cure necessarie per guarire dal. Si tratta di un momento complicato per la corte, privata del sovrano e della Principessa del Galles, Kate Middleton, in ripresa da un intervento addominale. Intanto, a prendersi cura degli “affari di famiglia” è Camilla. La Regina consorte, dopo essere sempre rimasta al fianco del marito, rompendo perfino il protocollo quando si è presentata con lui alla London Clinic il giorno in cui il Sovrano si è fatto ricoverare per l’intervento alla prostata, è stata costretta a lasciarlo solo. Come sta ReIl fatto che per la prima volta Camilla abbia lasciato soloè in realtà una buona notizie: potrebbe significare un decorso positivo della malattia. Il Re non ha bisogno di un aiuto costante, è in grado di affrontare senza la moglie la situazione ...