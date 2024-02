Re Carlo avvistato alla messa nella tenuta reale di Sandringham

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il re britannicoIII ha partecipatodi, dopo quasi due settimane di cure contro il cancro. Il sovrano ha salutato i media mentre andavachiesa di St Mary Magdalene accompagnato dregina Camilla. All'inizio del mese i funzionari reali avevano annunciato che al re era stato diagnosticato un cancro e che avrebbe sospeso gli impegni pubblici, pur continuando a svolgere le attività di Stato come la firma di documenti. Non hanno rivelato quale forma di cancro abbia, ma hanno detto che non è legato al recente trattamento per una patologia benignaprostata.

Melissa Satta (Boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana.

WRC Rally Svezia 2024: Lappi leader alla fine del venerdì: Stessa sorte per Tanak, avvistato in panne con la sua auto. Ad approfittarne è stato proprio ... Quarto posto per Forumaux, mentre il vincitore dei Monte Carlo, il belga Thierry Neuville - penalizzato ...

Re Carlo "molto scontento" per la visita lampo del principe Harry: ... re Carlo è finalmente partito per la tenuta di Sandringham con la regina Camilla. Il monarca è stato avvistato con la moglie mentre entrava nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove è stato ...

Re Carlo cancella tutti gli impegni, "fermo a tempo indeterminato": ...di Carlo III , dopo la diagnosi di cancro, sono stati sospesi a tempo indefinito ma non per questo il sovrano si è chiuso in casa. Anzi. Ieri mattina, domenica, il Re è stato è stato avvistato mentre ...