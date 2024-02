Rayo Vallecano indietro di vent’anni | niente biglietti online | unico club in Europa

(Di domenica 18 febbraio 2024) La società non sembra stare al passo con i tempi e i tifosi non sono tutelati: scatta la protesta dei fan per prendere i tagliandi “È una vergogna assoluta, ilè un disastro”, dicono i tifosi del, ormai rimasti senza parole di fronte alla gestione della società. In campo la situazione è tragica (quindicesimo posto ne La Liga con una sola vittoria nelle ultime 14 partite) e lo stesso vale per la proprietà madrilena, che da anni ormai non si occupa più della squadra e del proprio pubblico. La formazione biancorossa infatti è l’unica società del massimo campionato spagnolo, e dei cinque maggiori campionati europei, a non avere un sistema di vendita dei. Proprio per questo tutti i tifosi che non sono abbonati sono costretti a fare la fila prima delle partite per ...

Il Rayo Vallecano de Madrid, più comunemente Rayo Vallecano e spesso detto anche solo Rayo ("folgore" in spagnolo) è una società calcistica spagnola con sede nella città di Madrid, la terza per importanza della capitale dopo Real e Atlético de Madrid. Nella stagione 2023/24 milita in Primera División.

Il Barcellona non sta meglio del Napoli ma fa sempre paura e batte 2 - 1 il Celta Vigo al 96esimo: Con questa vittoria il Barça è terzo a due punti dal Girona secondo e a sette punti dal Madrid che però deve ancora giocare (domani in casa del Rayo Vallecano). La squadra catalana non è più lo ...

Divorzio Totti - Blasi, battaglia sui soldi per Cristian. Il matrimonialista: "L'assegno per il figlio autosufficiente si revoca solo se può ...: ... con l'ex campione giallorosso che vorrebbe ridurre l'assegno mensile da 12500 euro per i tre figli visto che ormai Cristian, il primogenito, ha un contratto a Madrid con il Rayo Vallecano. Tuttavia ...

Calcio: Ancelotti, "Mbappé al Real Io vedo e ascolto...": "Io vedo, ascolto quello che si dice in giro. Capisco quali sono gli argomenti del giorno ma non lo è per noi. Per noi è la partita di domani con il Rayo Vallecano". Carlo Ancelotti si nasconde e, in conferenza stampa, evita di commentare le voci sul possibile arrivo di Kylian Mbappé al Real Madrid "Le persone ne parlano, capisco... Se vorrei ...