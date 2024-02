Ravezzani | «Scudetto | Allegri lanciò uno slogan Oggi si limiti a questo»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Fabioha parlato di Massimilianodopo il pareggio della Juventus in casa del Verona che porta i bianconeri a -9 dall’Inter con una partita in più rispetto alla squadra di Simone Inzaghi.– Queste le parole di Fabiosu Twitter. “qualche settimana faun nuovoper la Juve: Dobbiamo rendere possibile quel che pare l’impossibile ().sia non rendere impossibile quel che è possibile: battere Empoli, Udinese e Verona“. Fonte: Twitter FabioInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Allegri: 'È come giocare a guardie e ladri', Palmeri replica: 'Per vincere le tenta tutte': ... dovrebbe isolarsi e non cadere in inutili provocazioni: "L'Inter deve volere vincere lo scudetto ... Prima dell'editoriale di Tancredi Palmeri anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani aveva voluto ...

Milan, Pioli ne combina un'altra: Giroud e Leao furiosi, la rabbia del web: ... "Io avvisavo del non gioco gli ultimi 3 mesi dello scudetto, avvisavo a Novembre dell'anno scorso ... Cioè devi pure saper cambiare a partita in corso" Ravezzani vuole Ibra con Abate in panchina. Infine ...

