Ravenna | difesa da record | Fare scelte è complicato

(Di domenica 18 febbraio 2024) La testa, di nuovo nello scatolone. Esaurito il turno di sosta, iltorna in campo per vivere tutte d’un fiato, e senza più pause, le ultime 12 giornate del campionato di serie D. Si comincia oggi pomeriggio col Lentigione (al Benelli, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Eremitaggio di Ancona; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45), match valido per la sesta giornata di ritorno. Il, reduce dal convincente successo esterno di Bologna sul Corticella, è saldamente al comando della classifica con 46 punti. Anche il margine sulla più immediata inseguitrice, ovvero la Victor San Marino (+4), è tornato ad essere confortevole. Il Carpi è 3° a -6, mentre Forlì e Corticella sono al 4° posto a -7. Fuori dalla zona playoff, ma con l’ambizione di entrarci, c’è appunto il Lentigione ...

Tra il Forlì e la serie C c’è di mezzo un ‘muro’ giallorosso. Il Galletto è in serie positiva da 8 giornate nelle quali ha còlto la bellezza di 20 ... (sport.quotidiano)

Il Ravenna Football Club 1913 S.S.D., meglio noto come Ravenna, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ravenna. Milita in Serie D, la quarta divisione del campionato italiano.

OraSì Ravenna in trasferta a Fabriano, Bernardi: 'Giocare senza nessun timore reverenziale': Ecco le sue parole La conferenza stampa di Coach Bernardi Come si presenta Ravenna - 'Abbiamo tanta ... Sono molto più aggressivi in difesa a tutto campo e giocano in maniera anche più ruspante in ...

Rivierabanca alla prova Sebastiani Rieti, partita particolare per coach Dell'Agnello: ... è uno specialista nel tiro da tre a cui abbina una buona difesa sugli esterni avversari. Nel ruolo di ala grande Danilo Petrovic, reduce dalla retrocessione con Ravenna, si tratta di un quattro ...

Alla scoperta della Real Sebastiani Rieti, avversaria domenica di RBR: ... è uno specialista nel tiro da tre a cui abbina una buona difesa sugli esterni avversari. Nel ruolo di ala grande Danilo Petrovic , reduce dalla retrocessione con Ravenna, si tratta di un quattro ...