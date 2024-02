Rapinata e massacrata di botte Dormiva in negozio dopo i furti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Arrestata dai carabinieri della Tenenza di Seriate una 33enne, originaria di Roma, per rapina in concorso e denunciato il suo complice, un 28enne originario della Bosnia Erzegovina. È successo mercoledì, all’alba, quando un uomo e una donna sono entrate prima in un ristorante e poi in un bar-tabacchi che si trovano entrambi in via per Azzano San Paolo, a Grassobbio, e hanno rubato bottiglie di liquori, circa 1.400 euro in contanti e prodotti di tabaccheria per un valore di circa 4.800 euro. I malviventi sono stati sorpresi dall’intervento della proprietaria del bar-tabacchi. La donna, reduce da un precedente furto subito il 12 febbraio, aveva deciso di dormire nele, appena si è accorta dei ladri, ha deciso di affrontarli per farli desistere. Invece l’uomo l’ha gettata a terra ed è scappato, mentre la donna, per guadagnarsi la fuga, l’ha colpita al volto e al ...