Rally Svezia 2024 | Lappi torna alla vittoria dopo sei anni! Sul podio Evans e Fourmaux

(Di domenica 18 febbraio 2024)i tanti colpi di scena dei giorni scorsi, la domenica non ha regalato altrettante sorprese ed Esapekkaè riuscito a vincere ildi, valevole come secondo evento stagionale del Mondiale WRC. Si tratta della seconda affermazione in una tappa della categoria regina per il finnico, che arriva ben sei annila sua prima volta (in Finlandia nel 2017). Il pilota finlandese, scelto quest’anno da Hyundai per un ruolo part-time sulla terza i20 N1 per dare supporto a Thierry Neuville e Ott Tanak in ottica iridata, ha avuto il merito di mantenere la lucidità e non commettere errori nel momento in cui si è ritrovato con ampio margine al comando delle varie disavventure dei favoriti della ...