Ragazza di 33 anni muore al nono mese di gravidanza per un malore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 febbraio 2024) La Procura della Repubblica di Como ha deciso di aprire un’indagine d’ufficio sulla morte di unadi 33, che stava per diventare madre. La giovane donna era infatti aldiquando ha avvertito un fortee,stante le tempestività dei soccorsi, è poi deceduta. Sul posto sono arrivati i carabinieri e poi il magistrato di turno, che ha deciso di volerci vedere più chiaro sulla vicenda. La tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato 17 febbraio. Unadi origine pakistane e residente a Mariano Comense, in provincia di Como, ha avvertito un primo, a cui però non ha dato troppa importanza.stante fosse aldi ...