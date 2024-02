Raccolta rifiuti chiusura parziale

(Di domenica 18 febbraio 2024)del Centrodi via IV novembre, fina a data da destinarsi. A causa di alcuni lavori di manutenzione, non è possibile portare carta e cartone, sfalci e potature, vetro in discarica. L’accesso rimane aperto per iingombranti, legno, metalli eferrosi,di apparecchiature elettriche, oli vegetali e minerali, pile, neon, vernici, medicinali, toner. Restano disponibili gratuitamente il servizio di ritiro di sfalci e potature e degli ingombranti a domicilio, contattando il numero verde di Amsa.

È in arrivo la nuova Raccolta differenziata. Dal 26 febbraio inizierà la collocazione progressiva sul territorio dei nuovi contenitori per Carta , ... (ilrestodelcarlino)

Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti che prevede come primo passaggio una loro differenziazione da parte dei cittadini in base alla natura del singolo elemento o delle sue parti costitutive (es. vetro, carta, plastica, organico).

Mogliano, aumentate le sanzioni per chi non rispetta l'ambiente: A Mogliano Veneto i cittadini hanno diverse opzioni per smaltire correttamente i propri rifiuti. Oltre al sistema di raccolta porta a porta, Veritas assicura il funzionamento del Centro di Raccolta (...

Il mondo che vorrei e Axat ripuliscono l'area dell'ex cantine Zanzi: tanti i rifiuti trovati: Pomeriggio di raccolta rifiuti nell'area delle ex cantine Zanzi, più volte balzata agli onori della cronaca come zona di degrado a fianco di via Ravegnana. Axat e Il mondo che vorrei, in collaborazione con alcuni ...

San Cipriano Picentino, riduzione del 15% della Tari per cittadini e imprese: Un risultato molto importante per la maggioranza del Comune di San Cipriano Picentino che, nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'arco dell'ultimo anno, ha ...