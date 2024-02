Quercia più resistente nel Parco del Ticino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lacon caratteristiche genetiche più resistenti è neldel, ai Geraci di Motta Visconti. È quanto emerge dai risultati del progetto ResQ “Deperimento dellanei boschi planiziali: studio multidisciplinare per la selezione di risorse genetiche resistenti” finanziato da Regione Lombardia. In tre anni, il gruppo di ricerca ha individuato farnie che presentano combinazioni di geni potenzialmente legate a forme di resistenza al deperimento, un primo nucleo di alberi con cui sarà possibile arricchire le raccolte semi finalizzate a interventi di rimboschimento. La ricerca ha concentrato le sue indagini in cinque siti di due parchi lombardi (deldelle Groane) indagando 125 coppie di individui sani e deperienti, vicini e in ...

Quercus L., 1753 è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Fagaceae, comprendente alberi comunemente chiamati querce. Le querce sono specie chiave in un'ampia gamma di habitat, dal mediterraneo alla foresta pluviale subtropicale.

Strage di alberi a Ravenna, Italia Nostra: 'Un bollettino di guerra, altro che 'forestazione' urbana': Abbattimento di una bella quercia in via de Gasperi. Ovviamente nulla viene ripiantato, ma, per far ... Ci penseremo domani alla necessità di preservare quanto più possibile, ovunque, un tessuto urbano ...

Italia Nostra: Strage di alberi a Ravenna. Un bollettino di guerra, altro che "forestazione" urbana!: Abbattimento di una bella quercia in via de Gasperi. Ovviamente nulla viene ripiantato, ma, per far ...e via a mangiare in allegria! Ci penseremo domani alla necessità di preservare quanto più ...

Screening e prevenzione cardiovascolare, otto incontri nei circoli di quartiere: L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro del progetto 'Attivi si Nasce', promosso dal Comune ... via Ungaretti, 80 Macerata 4 aprile - Circolo Ricreativo La Quercia, Via Pace, 133 Macerata 18 ...