Quella trave era fissata o appoggiata? Tragedia di Firenze | domande e possibili risposte

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 - Com'è avvenuto il crollo? Laera stata realizzata a regola d'arte? Il problema riguarda il suo posizionamento? Eraoppure solamente? Gli inquirenti procedono su più fronti per risalire all’intera catena di responsabilità, sentendo lavoratori e ditte. Lecause del crollo Dentro il fascicolo della procura, che al momento resta senza indagati, i reati sono quelli ipotizzati venerdì 16 febbraio 2024, il giorno del collasso del gigante di cemento di via Mariti: omicidio plurimo colposo e crollo colposo. Lo striscione dei residenti: “Al posto del supermercato fate un parco” Potrebbe essere stato un errore di progettazione oppure di esecuzione. Da quello che è trapelato fino a questo momento potrebbe sembrare un errore di ...

Cristinel, operaio di Castelfranco: «Io, a Firenze salvo per miracolo»: «Stavo facendo la colata di cemento al terzo piano È venuto giù tutto». Ha riportato la frattura a tre costole ...

Crollo al cantiere: c'è tanto da chiarire: C'è tanto da chiarire sui fatti accaduti a Firenze venerdì mattina, quando l'improvviso crollo di elementi portanti nel cantiere del nuovo supermercato Esselunga di via Mariti ha travolto sette operai ...

Crollo a Firenze: operaio salvo, arrivato tardi al cantiere. “Dovevo spedire soldi a casa”. Si cerca il disperso: FIRENZE – “Dovevo esserci anche io assieme a loro, laggiù dove ci sono tutte quelle travi a terra. Sono arrivato tardi soltanto per caso, dovevo fare un pagamento per la mia famiglia”. Lo racconta, in ...