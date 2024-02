Quattro grosse “spine” per Schlein E prega Zingaretti di candidarsi in Europa

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ellysta camminando su un filo come una equilibrista. Pronta a schivare i colpi (metaforicamente parlando) di chi prova a farla cadere. Sono almenogli attori, nel campo del centrosinistra, che aspettano un suo passo falso: Stefano Bonaccini, Maurizio Landini, Vincenzo De Luca e Giuseppe Conte. Tutti guardano alle elezioni regionali in Sardegna, domenica prossima, e in Abruzzo, il 10 marzo.sta valutando se partecipare alla chiusura della campagna elettorale sull'isola insieme ad Antonio Conte. Quest'ultimo ha detto che sarebbe lieto di salire sul palco con lei. La risposta che filtra dal Nazareno è fredda: «Abbiamo registrato la sua richiesta». La candidata è Alessandra Todde, esponente del M5S. I sondaggi la danno dietro a Paolo Truzzu del centrodestra. Una sconfitta verrebbe vista come l'ennesimo errore della ...

La Fontana dei Quattro Fiumi, o anche solo Fontana dei Fiumi, è una fontana artistica di Roma posta al centro di piazza Navona, davanti alla chiesa di Sant'Agnese in Agone, progettata dallo scultore e architetto Gian Lorenzo Bernini e realizzata da un gruppo di scultori, tra cui figurano Giovan Maria Franchi, Giacomo Antonio Fancelli, Claude Poussin, Antonio Raggi e Francesco Baratta, tra il 1648 e il 1651.

A sud del sud, tra rovine antiche e palazzi di cartapesta: ... esso è aleatorio e quasi esclusivamente coreografico: fatto di grosse comitive che arrivano con i ...loro miserabili famiglie perchè dopo dieci anni possano a loro volta comperare una casa di quattro ...

La sera in cui i Beatles hanno insegnato agli americani come ci si diverte col pop: "Siete state un bel pubblico, nonostante le grosse provocazioni". Ed Sullivan per decenni è stato ... Quattro ragazzi della classe operaia di Liverpool, che hanno colto al volo l'occasione di lasciarsi ...

Swiatek - Rybakina, atto quinto in finale a Doha: Swiatek, sconfitta in tre dei quattro precedenti confronti diretti, non è nemmeno dovuta scendere ... Rybakina non ha avuto grosse difficoltà nel superare 62 64 Anastasia Pavlyuchenkova e ha così ...