Quattro corpi recuperati Ricerche senza sosta nel cantiere della morte Manca l’ultimo disperso

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Stefano Brogioni FIRENZE Il rumore del martello pneumatico che rompe il cemento solidificato infrange anche i cuori di chi, fuori dal perimetro deltomba, osserva. Ore e ore per liberarecorpo, prigioniero del calcestruzzo con cui stava lavorando: una tragedia nella tragedia. Un giorno e mezzo dopo il crollo nell’area dell’Esselunga di via Mariti in costruzione, i vigili del fuoco non si sono ancora fermati. Mentre la gente porta fiori e pensieri per le vittime, a Ponte di Mezzo arrivano anche le gru. Hanno sollevato una trave di svariate tonnellate, con un’operazione pure rischiosa, per cercare di aprirsi un varco e arrivare al recupero del. Nella notte tra venerdì e sabato, l’infaticabile lavoro delle squadre ha restituito idi altre tre vittime, che si ...