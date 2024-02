Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei | inizia la campagna in America

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha concluso come meglio non poteva la sua settimana a Rotterdam (Paesi Bassi). L’azzurro ha conquistato il 12° torneo ATP in carriera, allungando la sua striscia di vittorie consecutive a 15 e potendo festeggiare da domani il suo essere n.3 del mondo. Un riscontro frutto della grande costanza dell’altoatesino, che ha saputo anche soffrire nella Finale dell’evento olandese contro Alex de Minaur. L’australiano ha impegnato severamente l’altoatesino nel corso del match, ma alla fine il riscontro è stato 7-5 6-4. La domanda è la seguente:ritroveremoin campo? Ci sarà una pausa (breve) per lui, che tornerà a Sesto Pusteria per abbracciare finalmente i suoi cari, dopo essere stato lontano, considerando gli impegni in Australia e in Olanda. Il 22enne del Bel Paese giocherà il Masters1000 di Indian ...