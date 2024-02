Quando gioca Sinner | l’orario della finale a Rotterdam contro de Minaur e dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Janniktorna incon in tasca già il terzo posto virtuale nella classifica Atp, che lo consacrerà come il primo tennista italiano ad aver raggiunto il podio del tennis mondiale dall’introduzione del ranking. Circostanza che potrebbe verificarsi già lunedì 19 se il tennista altoatesino batterà Alex denell’ultimo atto del Atp 500 olandese, altrimenti tutto verrà rimandato – già con matematica certezza – a lunedì 26 poiché Daniil Medvedev ha rinunciato al torneo di Doha e quindi perderà altri punti in classifica venendo scavalcato tra otto giorni. Ma ci sono tutte le possibilità che il campione azzurro concretizzi il sorpasso subito. Jannikinfatti è la bestia nera di de: in carriera lo ha sempre battuto nei sei precedenti. Si è imposto nelle ...