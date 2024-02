Putin | Siamo pronti al dialogo con Kiev La Cina all' Ucraina | Non vendiamo armi letali a Mosca

(Di domenica 18 febbraio 2024) «per ilcon l'. Se non fosse stato per la posizione dell’Occidente, i combattimenti insarebbero cessati un anno e mezzo fa » ha detto il presidente russo Vladimirin un’intervista, citato da Interfax. «La Federazione russa anche dopo l’inizio» dell’operazione speciale «ha cercato di porre fine al conflitto, ma l’non lo voleva», ha aggiunto....

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 18 febbraio, in diretta. Kiev: «Attacco russo su Kramatorsk, 2 morti». Avdiivka è caduta (corriere)

Navalny, i Radicali vogliono lo sgarbo alla Russia: l'idea contro l'ambasciata a Roma: Se dovessero decidere di uccidermi vorrebbe dire che siamo incredibilmente forti'. Noi lo faremo ...dissidenti che hanno trovato la morte in Russia per il solo fatto di essersi opposti a Vladimir Putin ...

Guerra Russia - Ucraina, l'esercito russo prende Avdiivka. Putin: "Siamo pronti al dialogo con l'Ucraina": Avdiivka, roccaforte di lunga data dell'Ucraina, cade in mano ai russi. Con le forze ucraine a rischio di accerchiamento, il massimo comandante militare ha ordinato la ritirata. È stata la prima ...

Putin: "Pronti a dialogare con Kiev. Se l'Occidente non si fosse intromessa...": 'Siamo pronti a dialogare con Kiev. Se non fosse stato per la posizione dell'Occidente, i combattimenti in Ucraina sarebbero cessati un anno e mezzo fa '. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin ...