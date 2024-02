Putin | «Pronti al dialogo con l’Ucraina All’Occidente non interessa Kiev | per noi è questione di vita o di morte»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024) Vladimirdice di essere «pronto per ilcon», ma da parte di«non ci sono segnali che lo vogliano». In un’intervista al giornalista Pavel Zarubin su Russia-1 citata dall’agenzia russa Interfax, il capo del Cremlino aggiunge che «se non fosse stato per la posizione dell’Occidente, i combattimenti in Ucraina sarebbero cessati un anno e mezzo fa».torna ribadire che «la Federazione Russa anche dopo l’inizio» dell’invasione in Ucraina «ha cercato di porre fine al conflitto, manon voleva». Zarubin gli chiede per quale motivo Mosca non ha avviato prima «l’operazione militare speciale».risponde che sperava «nella decenza dei nostri partner», riferendosi agli accordi di Minsk, accettati perché «contavamo sull’integrità dei ...