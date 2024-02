Putin ora è più forte? Stefanini | «Alle elezioni avrà più consensi | ma il suo isolamento internazionale crescerà»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ambasciatore, cosa c'è dietro la morte di Navalny? «Le circostanze precise non le conosciamo, ma certo sono state create le condizioni per cui si togliesse di mezzo ed...

Le autorità russe non fanno vedere il corpo all'avvocato e alla mamma, quelli che in piazza hanno omaggiato la sua memoria sono stati arrestati

Calenda trascina tutti in piazza per Navalny. La Lega, isolata, si unisce: perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny. Poi, via via sono arrivate le adesioni di Avs, +Europa, oltre ai sindacati Cisl e Uil, e di M5s ("La richiesta di verità ora è

Navalny, il mistero del corpo: "Ci stanno mentendo". E scatta la repressione: Alexei Navalny, 'conferma che Putin è un criminale' e 'ci sono solo due modi in cui può finire: davanti al tribunale dell'Aia o ucciso da qualcuno che ora uccide per suo conto', ha detto, esortando

Tutti i partiti in piazza per Navalny, lunedì fiaccolata a Roma: Non passa neanche mezzo'ora dal post su X del leader di Azione che la dem replica: 'Noi ci siamo. per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la