Putin il Temibile | perché l’uomo che incarna la Russia monarchica deve farci paura

(Di domenica 18 febbraio 2024) “Tutti i sovrani russi sono autocrati e nessuno ha il diritto di criticarli, il monarca può esercitare la sua volontà sugli schiavi che Dio gli ha dato”. Queste poche righe sono tratte da una lettera di Ivan IV, soprannominato il Terribile, autoproclamatosi nel 1547 Zar (quindi Cesare) di tutte le Russie. Il termine Terribile viene dalla traduzione occidentale di Groznyj, che però in russo significa tempesta, minaccia. La traduzione giusta dovrebbe essere quindi, più che terribile. L’analogia con Vladimirsembra assolutamente coincidente., che oggi definiamo terribile, dopo la scomparsa del suo unico vero oppositore Navalnyj, è invece fortementeper un Occidente senza una ideologia, una spiritualità che non sia legata ai Boiardi del Capitale. Proprio i Boiardi erano i nemici naturali di ...

La Russia (in russo ´, Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo ´ ´, Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo, ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin.

