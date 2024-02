Pruzzo | «Inter in salute | Mkhitaryan sembra avere 25 anni!»

(Di domenica 18 febbraio 2024)non ha dubbi sull’, che venerdì ha spazzato via la Salernitana per 4-0. Poi una chiosa anche su. COMPLETA ? A Radio Radiosi esprime sui nerazzurri: «Squadra in, forte, ha qualità individuali notevoli. Io l’ho vista mezz’ora esse25 anni. Lautaro Martinez sbaglia anche gol clamorosi, ma è sempre lì e quell’altro gli dà sempre una grossa mano. L’è una squadra completa, sta benissimo. A bocce ferme con l’Atletico Madrid ripongo grande fiducia sui nerazzurri».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Inzaghi sarà squalificato oggi per Roma-Inter, con il suo vice Farris in panchina. Per Pruzzo la presenza solo in tribuna del tecnico può comunque ... (inter-news)

Pruzzo approva il lavoro dell’Inter nel prendere giocatori a parametri zero per poi valorizzarli. L’ex giocatore ne cita tre su tutti. AZZECCATI ? ... (inter-news)

La Serie A 1985-1986 è stata l'84ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 54ª a girone unico), disputata tra il 8 settembre 1985 e il 27 aprile 1986 e conclusa con la vittoria della Juventus, al suo ventiduesimo titolo.

'RADIO PENSIERI', TRANI: 'Se vuoi avere una squadra forte non puoi cedere Ndicka': Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Se De Rossi non toglie Rui Patricio in campionato è ... Gli olandesi non sono l'Inter, ma resta un club pericoloso e lo abbiamo visto anche l'anno scorso" ...

Solo due gol nelle ultime nove gare Romelu si è perso e non fa più paura: Per informazioni chiedere a Bomber Pruzzo. In realtà fino a quando è stato in campo Acerbi, Romelu ... A secco nelle due gare con l'Inter, il Milan e la Lazio, contro la Juve, l'Atalanta e il Bologna, ...

Il Genoa non vince in casa con l'Atalanta dal 22 dicembre 2018: Quella sconfitta, purtroppo, avvicinò il Genoa alla retrocessione culminata qualche mese più tardi con il rigore sbagliato da Pruzzo nel match con l'Inter. Francesco Patrone RIPRODUZIONE DELL'...