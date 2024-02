Protesta trattori | gli agricoltori dal Papa con la mucca Ercolina

(Di domenica 18 febbraio 2024) Glida giorni ina Roma hanno portato lain piazza San Pietro per l'Angelus diFrancesco. "Avevo scritto una lettera al Pontefice di mio pugno - racconta Pietro, agricoltore di Pavia proprietario della- dopo qualche giorno sono stato chiamato dalla segreteria dele mi è stato chiesto di portare laqui". Nel corso dell'Angelus, seguito da migliaia di persone, il saluto dal balcone gli. Tutto si è chiuso tra applausi e distribuzione del latte appena munto in piazza.

Le proteste degli agricoltori contro l'Unione europea sono iniziate dal dicembre 2023 in Germania e successivamente in Francia nel gennaio 2024; in Italia hanno avuto inizio il 31 gennaio 2024.

