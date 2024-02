Protesta trattori a San Pietro | il Papa saluta gli agricoltori

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladeicontinua senza sosta fino ad arrivare in Vaticano. In occasione dell’Angelus diFrancesco, i manifestanti si sono raccolti in piazza Sanper testimoniare la loro gravosa situazione. Una delegazione si è presentata con la mucca Ercolina 2, la quale ha ricevuto il benestare direttamente dal pontefice, e un trattore L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo la fattoria degli animali allestita a via della Conciliazione alcuni mesi fa, nel giorno di Sant'Antonio Abate e benedetta dal cardinale Mauro ... (ilmattino)

Gli agricoltori da giorni in Protesta a Roma hanno portato la mucca Ercolina in piazza San Pietro per l'Angelus di Papa Francesco. "Avevo scritto una ... (liberoquotidiano)

Le proteste degli agricoltori contro l'Unione europea sono iniziate dal dicembre 2023 in Germania e successivamente in Francia nel gennaio 2024; in Italia hanno avuto inizio il 31 gennaio 2024.

La protesta dei trattori e la (tentata) scomparsa del contante, rispondono alla stessa logica.: Di quanto sopra, ci stiamo accorgendo solo perché "i trattori" stanno facendo"casino". Una cosa della quale invece non ci siamo "accorti", ma che per similitudine va nella stessa direzione della "...

Protesta agricoltori dal Papa, un trattore e una mucca a San Pietro: La protesta degli agricoltori arriva con un trattore a Piazza San Pietro per l'Angelus di Papa ...che si ritrovano nel gruppo Riscatto agricolo con l'invito a ritrovarsi "senza bandiere ne trattori" in ...

Agricoltori in piazza San Pietro, con la mucca Ercolina e un piccolo trattore per il Papa: Continua la protesta dei trattori . Ieri vari sit da Bolzano a Trapani, ma soprattutto a Roma con 200 agricoltori e allevatori e 5 trattori, arrivati da tutta Italia nel cuore della capitale, in piazza della ...