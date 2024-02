Pronti al dialogo Putin rilancia la diplomazia per chiudere il conflitto in Ucraina

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il presidente russo ha accusato Kiev e l'Occidente di non aver intenzione di porre fine alla guerra, che ha definito come "una questione di vita o di morte" per la Russia

Putin: "Pronti al dialogo con l'Ucraina. All'Occidente non interessa Kiev, per noi è questione di vita o di morte": Vladimir Putin dice di essere "pronto per il dialogo con l'Ucraina", ma da parte di Kiev "non ci sono segnali che lo vogliano". In un'intervista al giornalista Pavel Zarubin su Russia - 1 citata dall'agenzia russa Interfax, il capo del Cremlino ...