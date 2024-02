Promozione Pontremolese | è l’ora della verità Vietato sbagliare a Castelnuovo Garfagnana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) È complicato spiegare che cosa sia una grande vigilia. Una dimensione strana, fatta di musi lunghi, di mezze frasi, altre urlate, di messaggi furibondi e di spifferi che mettono ancora una volta al centro di particolari considerazioni la squadra e il tecnico. Sulle voci sempre più insistenti che sostengono che tecnico esono vicine al divorzio, alla vigiliapartita in programma questo pomeriggio dalle 15, sul “Nardini“, contro i gialloblù del, è intervenuto il presidente Pier Giorgio Aprili: "Fiducia a Bracaloni, aggiungo che tutti siamo attenzionati a partire dalla società, giocatori e staff tecnico. In estate e a dicembre ci siamo dotati di un parco giocatori ideali e forti di potenzialità per dare la scalata al palco ...