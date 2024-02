Promozione Il big match termina a reti bianche | 0-0 tra Biagio Nazzaro e Fabriano Cerreto

(Di domenica 18 febbraio 2024) Allo Stadio Comunale è pari e patta tra il Chiaravalle e la capolista. L’undici di Trillini aggiunge un punto alla classifica guidata dalla squadra di Tiranti CHIARAVALLE, 18 febbraio 2024 –inviolate allo stadio Comunale il bigcontro la capolista. Laconvince, si difende bene, fa un buon gioco ma non riesce a strappare i tre punti contro una formazione che di fatto non ha saputo rendersi incisiva. I primi 10’ di gioco sono equilibrati e le azioni si svolgono pressoché nella centrocampo. Al 12’ la prima azione pericolosa è da parte del: dopo aver ricevuto il cross di Gramaccia dalla destra, Corazzi svetta di testa e Minardi di tuffo, manda in calcio d’angolo. Al ...

Il punto di vista del mister Biagio tto: “il Fabriano è una squadra forte e in salute, noi miriamo a centrare i play off”. Mister Tiranti alla ... ()

L'espressione "Grande mela" ("Big Apple" in inglese) è utilizzata per definire colloquialmente la città di New York. Fu resa popolare negli anni venti del XX secolo dal cronista sportivo John J. Fitz Gerald.

Vallesina Tv

Tuttocampo

PROMOZIONE C LIVE: si gioca SAN SEBASTIANO-CBS. SEGUI LA DIRETTA: Il San Seba per scappare, il CBS per agganciare i cuneesi a quota 45: segui la DIRETTA TESTUALE di San Sebastiano-CBS su IdeaWebTv (ore 14:30) ...

A Rolo si prevede il sold out: c’è la Cittadella: In Promozione derby ricco di spunti fra Arcetana e il Vezzano. Prima categoria: big-match fra il Daino Santa Croce e un rilanciato Guastalla ...

Calcio, Promozione Gir. B: Rosmarino batte Gioiosa e allunga in vetta, pareggia il Galati: Va al Rosmarino 1-0 contro la Polisportiva Gioiosa il big match, valido per la ventesima giornata del Campionato di Promozione Girone ...