Promozione Cattolica con il Forlimpopoli in corsa per il secondo posto

La Chiesa cattolica (dal latino ecclesiastico catholicus, a sua volta dal greco antico a, katholikós, "universale", dal greco antico a, kathòlu, "nell'insieme, nel totale", a sua volta da at, katá, "su, in" e , hólos, "tutto") è la Chiesa cristiana che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma, in quanto successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. I suoi fedeli vengono chiamati cristiani cattolici.