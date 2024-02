Probabili formazioni Napoli-Barcellona | andata ottavi Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ledi, match dideglidi finale di. La partita è in programma alle 21:00 di mercoledì 21 febbraio nella cornice dello stadio ‘Maradona’. Tutto pronto per questo primo confronto con i partenopei di Walter Mazzarri alla ricerca di un risultato positivo in vista del ritorno in Spagna. Due i precedenti nelle sfide a eliminazione diretta delle competizioni UEFA: neglidi finale della2019/20 e negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa2021/22, con ilche in entrambe le occasioni riuscì ad avere la ...